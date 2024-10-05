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محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير

01:27 م السبت 05 أكتوبر 2024
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    محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر الشهداء
  • عرض 3 صورة
    محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر الشهداء
  • عرض 3 صورة
    محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر الشهداء

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كتب- محمد نصار:

وضع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام، قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء طارق راشد، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد محافظ القاهرة، أن يوم السادس من أكتوبر سيظل شاهدًا على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، في الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل القوات المسلحة والجيش درعًا وسيفًا للوطن في الحرب وسواعد للبناء والتنمية في السلم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هذا العبور العظيم سيظل مبعثًا للفخر والاعتزاز ببطولات رجال أعلو قيم التضحية والعطاء من أجل رفعة الوطن.

محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر مقابر شهداء المنطقة العسكرية
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