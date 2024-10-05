التنسيقية تهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد

كتب- محمد نصار:



هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد.



وأكدت التنسيقية، أن نصر 6 أكتوبر سيظل مبعث فخر للمصريين بقواتهم المسلحة، حيث سطر أبنائها انتصارهم بأحرف من نور في كتب التاريخ العسكري، وكذلك جاء النصر ليكون درسًا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أرض مصر.



وأضافت التنسيقية، أن هذه المناسبة الخالدة تؤكد أصالة وتلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة وصدق حبه لوطنه ورفضه التفريط في أي حبة رمال من تراب هذا الوطن.



واختتمت التنسيقية: تحية إجلال وتقدير للشعب المصري والقوات المسلحة، حفظ الله مصر وطنًا وشعبًا وقيادة.

