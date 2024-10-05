كيفية استخراج شهادة الخدمة العسكرية إلكترونيًا.. اعرف الأوراق المطلوبة

كتب: محمد أبو بكر

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية استخراج شهادة الخدمة العسكرية إلكترونيًا، نظرًا لاستخداماتها المتعددة، مثل التقديم للوظائف أو الحصول على تصريح سفر إلى الخارج.

خطوات استخراج شهادة الخدمة العسكرية إلكترونيًا

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، من هنا.

2- اختيار هيئة التنظيم والإدارة، ثم الانتقال إلى إدارة التجنيد والتعبئة.

3- الضغط على خيار تسجيل البيانات وإدخال المعلومات المطلوبة.

4- بعد التسجيل، يجب الاحتفاظ برقم الطلب المقدم لتسهيل المتابعة.

5- يتم دراسة الطلب المقدم من قبل المختصين في إدارة التجنيد والتعبئة.

6- يمكن متابعة موقف الطلب عبر الضغط على خيار الاستعلام عن شهادة الإعفاء باستخدام البيانات الأساسية مثل نوع الإعفاء، الرقم الثلاثي، والرقم القومي.

7- بعد ذلك، يتم تحديد مكان تسلم شهادة الإعفاء.

8- الشهادة المستخرجة ستكون شهادة الإعفاء المصغرة (بحجم الكارنيه).

9- إذا كان هناك حاجة لشهادة إعفاء ورقية إضافية، يمكن استخراجها برسوم إضافية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الخدمة العسكرية أون لاين

- صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

- صورة من البطاقة الشخصية للأب.

- كشف عائلي نموذج واحد جند (يمكن استخراجه من منطقة التجنيد).

- بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند (تُستخرج من مكتب التجنيد والتعبئة).

- بيان قيد عائلي للأب أو زوج الأم.

بعد تقديم هذه المستندات، يتم إرسال الطلب إلى محل إقامة الشخص خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه.

المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش

حددت إدارة السجلات العسكرية المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش، وهي كالتالي:

- نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط، بشرط ألا يكون قد مر على تاريخ إصداره أكثر من 7 أيام.

- بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون سارية.

- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: حرارة وسحب بهذه المناطق

تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر

وظائف خالية في الكهرباء بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة

خصم 10 آلاف جنيه.. تخفيضات على السكوتر الكهربائي من مصنع قادر