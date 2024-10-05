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السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والسادات وعبد الناصر

12:39 م السبت 05 أكتوبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

كما وضع الرئيس إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عددًا من أفراد أسرته، وصافح عددًا من قدامى قادة حرب أكتوبر وعددًا من قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة حيث، وضع إكليل الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة، وصافح عددًا من أفراد أسرته.

يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2024.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة شهداء القوات المسلحة
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