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أجواء باردة وتراجع للحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذير للمواطنين

12:24 م السبت 05 أكتوبر 2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذير للمواطنين

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة خلال الفترة الحالية وتكون خريفية بامتياز، نتيجة مصادر الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط، كما يوجد سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب أشعة الشمس.

وأضافت "غانم"، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وتصل لـ 31 درجة على القاهرة و35 درجة على المناطق الجنوبية، وتكون الأجواء حارة نهارًا على معظم المناطق، بينما تنخفض الحرارة ليلًا لـ 22 و21 درجة، ويسود طقس بارد خلال الساعات المتأخرة والأولى من الصباح الباكر خاصة على المدن الجديدة والمناطق المفتوحة

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة تراجعت كثيرا خلال الفترة الحالية مما يساعد على تحسن درجات الحرارة والإحساس بالأجواء الخريفية.

وأكدت عدم وجود ارتفاعات في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية حيث تكون أقصى درجة حرارة على القاهرة 32.

وتابعت: يفضل ارتداء ملابس قطنية خفيفة أو خريفية، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل أو الساعات الأولى من الصباح الباكر، بجانب الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

منار غانم حالة الطقس الطقس اليوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
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