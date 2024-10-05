وظائف خالية في الكهرباء بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عدد من الوظائف الخالية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وذلك وفقًا للإعلان رقم (4) لسنة 2024.

وتسعى شركة الكهرباء بالإسكندرية والبحيرة لإتاحة شغل وظائف قيادية عليا من الدرجة الأولى في قطاعات مختلفة.

وتشمل الوظائف المطلوب شغلها في شركة الكهرباء بالإسكندرية والبحيرة:

1- رئيس قطاع محطة كهرباء دمنهور (قطاع الإنتاج).

2- مدير عام الإدارة العامة للمحاسبات بالإسكندرية (قطاع الشؤون المالية والإدارية).

3- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المالي (قطاع الشؤون المالية والإدارية).

4- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بمحطة كهرباء دمنهور (قطاع الإنتاج).

الشروط المطلوبة

- الحصول على بكالوريوس في الهندسة أو التجارة أو العلوم، حسب الوظيفة المطلوبة.

- خبرة لا تقل عن 16 سنة في مجال العمل بالنسبة للوظائف القيادية.

- اجتياز الاختبارات المتعلقة بالقيادة والتوجيه.

- إرفاق المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي ونسخة من المؤهلات العلمية.

المستندات المطلوبة للتقديم

- سيرة ذاتية توضح الخبرات السابقة.

- عدد 4 صور شخصية وصور من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم نموذج التقديم الرسمي من خلال مقر الشركة بالإسكندرية (7 شارع رياض، سابا باشا).

مواعيد التقديم في وظائف شركة الكهرباء

يستمر تلقي الطلبات حتى يوم 12 أكتوبر 2024. ضوابط التقديم في وظائف شركة الكهرباء، وتقدم الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل في حالة الترشيح للتعيين بالشركة، ويتم تقديم بيان حالة وظيفية معتمد، إلى جانب نتيجة تحليل المخدرات.

وعلى راغبي التقدم لشغل الوظائف المشار إليها استيفاء نموذج شغل الوظيفة من الإدارة العامة لشئون الأفراد من مقرر لجنة الأمانة الفنية بديوان عام الشركة 7 شارع رياض بجليم.

وتقدم الطلبات باليد وتسلم حتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 12 أكتوبر باسم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجنة الأمانة الفنية لشغل الوظائف القيادية وغير القيادية بالشركة.

ويرفق بالطلب بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته واقتراحاته في تطوير أنظمة العمل طبقا للنموذج المعد لذلك على أن يراعي إعداده على الحاسب الآلي لسهولة مناقشته أثناء الاختبار من أصل وعشر نسخ على ورق كوارتر.

ويتم استيفاء البيانات الشخصية على النموذج المعد لذلك مع 4 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي، وCD عليه نسخة من المستندات وبطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة والأولاد.

ولن يلتفت للطلبات التي ترد بعد الميعاد المحدد سلفا، ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة داخل الإعلان.