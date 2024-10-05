وزير الري يوجه بالإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتناول الاجتماع، بحسب بيان وزارة الري، السبت، مقترحات تطوير الهيئة، بما في ذلك استكمال التحول الرقمي وميكنة أعمال الهيئة لتسهيل الإجراءات وتعزيز قدراتها في خدمة المشروعات القومية وكافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة.

واستعرض سويلم، مشروعًا لإنشاء قاعدة بيانات الملكية لتكاملها مع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية (خريطة الأساس)، واقترح تنفيذ نموذج مطور لأحد مديريات المساحة لتقديم خدمات مميكنة.

كما تم مناقشة تطوير نظام ميكنة ومتابعة مشروعات نزع الملكية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحوكمة إجراءات صرف التعويضات بشكل أسرع.

وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص للتغلب على نقص العمالة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، مع توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات معتمدة من الهيئة، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة الإدارة العامة للتسويق واستغلال أصول الهيئة بشكل أفضل.

وفيما يخص تنمية القدرات البشرية، تم التطرق إلى تحسين كفاءة العمل في مركز تدريب المساحة وتطبيق التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات، مؤكدًا أن التحول الرقمي وربط الهيئة بمؤسسات الدولة هو محور رئيسي لتطويرها، مع ضرورة التركيز على حوكمة أعمال الهيئة ورفع كفاءة العاملين.

ووجه الوزير بضرورة استمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم خدمات الهيئة بشكل يليق بمكانتها، والإسراع في صرف تعويضات المواطنين المتعلقة بالمشروعات القومية، مع التأكيد على تقديم تدريب تحويلي للعاملين الجدد قبل نقلهم للعمل في الهيئة.