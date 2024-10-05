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عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا

12:01 ص السبت 05 أكتوبر 2024

الإعلامي المصري عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على مشاهد نزوج اللبنانين من جنوب لبنان إلى سوريا، بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان: "فيه بلد إسمه لبنان خمس سكانه في الشوارع، اللبنانيون عاشوا كرب عظيم أما الأن فيعيشون مأساة كبيرة".

أضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الجمعة،: لا يبدو أن الأزمة في لبنان سننتهي سريعا وتم قصف ميناء الحديدة في اليمن بواسطة قوات بريطانية وأمريكية.

تابع مقدم "الحكاية": "مشاهد نزوح اللبنانيين مؤلمة انقذوا لبنان فالنزوح فيه داخليًا ولا يعلم سكانه إلى أي بلد يلجأون".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "ده مافيش منطقة في العالم بيحصل فيها كده واشمعنى احنا، وكل يوم اكتر من دولة عربية تتضرب وبيموت ناس ملهاش دعوة بحاجة، والشعب اللبناني يعاني واليمني يعاني وليه كده".

عمرو أديب نزوج اللبنانين جنوب لبنان سوريا العدوان الاسرائيلي على لبنان ميناء الحديدة
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