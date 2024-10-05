عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على مشاهد نزوج اللبنانين من جنوب لبنان إلى سوريا، بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان: "فيه بلد إسمه لبنان خمس سكانه في الشوارع، اللبنانيون عاشوا كرب عظيم أما الأن فيعيشون مأساة كبيرة".

أضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الجمعة،: لا يبدو أن الأزمة في لبنان سننتهي سريعا وتم قصف ميناء الحديدة في اليمن بواسطة قوات بريطانية وأمريكية.

تابع مقدم "الحكاية": "مشاهد نزوح اللبنانيين مؤلمة انقذوا لبنان فالنزوح فيه داخليًا ولا يعلم سكانه إلى أي بلد يلجأون".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "ده مافيش منطقة في العالم بيحصل فيها كده واشمعنى احنا، وكل يوم اكتر من دولة عربية تتضرب وبيموت ناس ملهاش دعوة بحاجة، والشعب اللبناني يعاني واليمني يعاني وليه كده".