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اليوم.. كارمينا بورانا في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير

07:00 ص السبت 05 أكتوبر 2024

دار الأوبرا المصرية

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كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج، في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت ٥ أكتوبر على خشبة المسرح الكبير.

يشارك بالحفل الصوليستات عازف البيانو محمود البطران، السوبرانو داليا فاروق، التينور عمرو مدحت والباريتون خالد سمير بمصاحبة كورال أكابيلا تدريب مايا چيفنيريا.

يأتي الحفل كانطلاقة أولى سلسلة حفلات بعنوان (الموسيقي الغنائية) خلال الموسم الفنى الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥، يتضمن برنامج الحفل كونشرتو رقم ١ للبيانو والأوركسترا لبيتر إليتش تشايكوفسكي وكارمينا بورانا (في الربيع، في الحانة ومحكمة الحب) لكارل أورف.

دار الأوبرا المصرية أوركسترا القاهرة السيمفوني المايسترو أحمد فرج المسرح الكبير
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