إعلان

BBC

إزالة التعديات.. وزير الموارد المائية: إجراء فصل حد مساحي وإزالة المخالفات في المهد

05:00 ص السبت 05 أكتوبر 2024

وزير الري خلال الاجتماع

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة حالة الري وموقف إزالة التعديات على أملاك الوزارة بمحافظة الشرقية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف التعديات الواقعة على ترعة بحر مويس والمحرر لها عدد 182 محضر مخالفة، وموقف المديونيات المستحقة على هذه المخالفات، وموقف التراخيص الصادرة على الترعة.

وأكد الدكتور سويلم، على استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الترع، والحفاظ على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يضمن إدارة المنظومة المائية بكفاءة وبدون معوقات لتوصيل المياه للمنتفعين، مع الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بما يدعم الخزانة العامة شريطة عدم تأثير المشروعات المنفذة على تلك الأملاك على عملية إدارة المياه والتي تشكل الواجب الأساسى الذى تضطلع به الوزارة.

ووجه وزير الري، بعمل فصل حد مساحي لجميع المساحات الموجودة على بحر مويس لبيان موقف التعديات الموجودة على المجرى المائى، وتحديد الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد وزير الموارد المائية، على إزالة المخالفات في المهد قبل تفاقمها وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحليات، و بالاستعانة بمنظومة التغيرات المكانية والقيام بأعمال المرور الدورى من جانب أجهزة الوزارة المختصة لرصد التعديات والتعامل الفوري معها.

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ترعة بحر مويس التعديات على أملاك الوزارة بحر مويس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دينا ريحان تمثل مصر في معرض "روسيا وأعضاء بريكس في بعد ثقافي" - (صور)

إعلان

إعلان

أجواء معتدلة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلق تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة
وظائف بالخارج.. تفاصيل لقاء وزير العمل ونظيره القطري
عطل يصيب خدمات تحويل الأموال لـ"إنستاباي وفودافون واتصالات" عبر الموبايل