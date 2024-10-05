رئيس الوطنية للإعلام يهنيء الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب- عمرو صالح:

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مضيفًا أن تلك الذكرى محفورة فى قلوب المصريين والعرب و التي سطرت خلالها القوات المسلحة المصرية بأحرف من نور تاريخًا مجيدًا وأن جيل أكتوبر سيظل ملهما للأجيال القادمة نتعلم منه أسمى معاني التضحية والفداء من أجل الحفاظ على الوطن وصون كرامته والإصرار على النصر فى كافة المجالات والتغلب على أصعب التحديات.

كما تقدم حسين زين بخالص التهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ الفريق أول عبد المجيد صقر، وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم الحصن والسند القوي للوطن ودرعه الذي يحافظ على أمن وأمان مصر وشعبها.

وأكد حسين زين أننا على ثقة تامة في رؤى وسياسات القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتعامل بتوازن وحكمة مع التحديات والمخاطر الجسام التى تحيط بمنطقتنا العربية وجهود الكبيرة فى إقرار السلام والاستقرار والحفاظ على ما تحقق من إنجازات في بناء الجمهورية الجديدة والعمل على تحقيق المزيد منها فى شتى المجالات بمختلف ربوع الوطن لتلبية طموحات وآمال شعب مصر العظيم.

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