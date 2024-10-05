الجيزة: إزالة 31 كشك و330 حالة إشغال بالطريق العام بالمنيب -(صور)

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كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات و التعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية.

وبحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، شن حي جنوب أكبر حملات تحقيق الانضباط بمنطقة جمال عبد الناصر بنطاق قطاع المنيب.

وأسفرت الحملات عن إزالة 31 كشك مخالفة مقامة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري.

كما شملت الحملات رفع ٣٣٠ حالة اشغال وبروزات متنوعه ما بين اوتاد حديدية متعدية علي الطريق العام واستاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي واشغالات لمقاهي ومحال تعيق حركة المواطنين وذلك بمتابعه من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح باي تعدي علي الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.