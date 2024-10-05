اليوم.. الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية

كتب- عمرو صالح:

يعقد اليوم السبت، مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.

وذلك حتى يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة.

الجدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعًا، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال الأيام الماضية لمناقشة قضية الدعم.

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