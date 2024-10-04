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عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: قواتنا المسلحة صاحبة قدرات لا يمكن تخيلها

11:44 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

الإعلامي عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بحفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها وصاحبة قدرات لا يمكن تخيلها.

أضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية أم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الغرض من العرض العسكري للأكاديمية العسكرية رسالة للداخل والخارج، متابعا أن هذا العرض العسكري يقول للمصريين اطمئنوا وهذه هى قدرات مصر وقوتها الدفاعية والردع.

وتابع مقدم "الحكاية"، أن العرض العسكري يوجه رسالة أخرى للخارج أن الجيش المصري لا يقبل الهزار ولا يقبل المغامرات والرسالة كانت واضحة، مستدركا أن هذا بلد يقتطع من خبزه لامنه.

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