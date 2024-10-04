"القومي للمرأة" يُشيد بمشاركة عناصر الشرطة النسائية في حفل تخرج أكاديمية الشرطة

كتبت- نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة، بمشاركة عناصر الشرطة النسائية في العروض التي أقيمت ضمن فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من دفعات اكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير والامتنان للواء محمود توفيق وزير الداخلية لسعي الوزارة للاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية والمشاركة في المهام القتالية وإتاحة الدورات التدريببة المتقدمة للإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف.

كما تقدم المجلس بخالص التهانى إلى أوائل الطالبات الخريجات من كلية الشرطة واللاتى تم تكريمهن من رئيس الجمهورية متمنيا لهن المزيد من التفوق والنجاح.

وقد أدى خريجين كلية الشرطة 2024 اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث شهدت أكاديمية الشرطة حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب بحضور شارك طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة في استعرض قدراتهم في التدخل السريع والتدريبات القتالية والتعامل بدقة مع حافلة تضم عناصر خارجة عن القانون والسيطرة.

وقدمت عناصر الشرطة النسائية، خلال العرض تدريبات قوية ومتميزة شملت القفز من مسافات كبيرة والذي يعكس قدرة المرأة علي اقتحام جميع المجالات وفرض تميزها ونجاحها.