بكري: رأس الحكمة مشروع واعد باستثمار تراكمي يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول 2045

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، شهدا عرضا مرئيا حول أهداف مشروع رأس الحكمة التنموي ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن يساهم هذا المشروع الضخم في تعزيز الاقتصاد المصري بمقدار 25 مليار دولار سنويًا، مما يجعله أحد أهم المحركات الاقتصادية في البلاد.

كما أشار مقدم "حقائق وأسرار" إلى ان المشروع سيوفر المشروع أكثر من 750 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يساهم في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في مشروع رأس الحكمة ستصل إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، مما يؤكد حجم الطموحات التي يحملها هذا المشروع.