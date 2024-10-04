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وظائف بالخارج.. تفاصيل لقاء وزير العمل ونظيره القطري

09:49 م الجمعة 04 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
    لقاء وزير العمل ونظيره القطري
  • عرض 4 صورة
    لقاء وزير العمل ونظيره القطري
  • عرض 4 صورة
    لقاء وزير العمل ونظيره القطري
  • عرض 4 صورة
    لقاء وزير العمل ونظيره القطري

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كتب- محمد أبو بكر:

شهد اللقاء الذي جمع بين وزير العمل المصري محمد جبران ونظيره القطري علي بن صميخ المري، في إطار فعاليات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، نقاشات هامة حول تعزيز التعاون في مجالات العمل بين البلدين.

أكد وزير العمل المصري جاهزية بلاده لتوفير عمالة ماهرة تحتاجها قطر في ستة قطاعات رئيسية: البترول، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، النقل، الصحة، والتعليم. وأشاد الوزير القطري بجهود مصر في تطوير منظومة التدريب المهني، مشيراً إلى الحاجة الماسة لعمالة مصرية ذات كفاءة عالية.

كما هنأ المري جبران على انتخابه رئيساً لمنظمة العمل العربية، معبراً عن تطلعه لتعزيز التعاون في مجالات تنقل الأيدي العاملة. واستعرض الجانبان استراتيجيات تدريب العمال المصريين لضمان امتلاكهم المهارات اللازمة للأسواق الخارجية، فضلاً عن أهمية الفحص المهني قبل سفر العمالة.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل المصري على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل عمل عربي مشترك يساهم في التنمية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

محمد جبران وزير العمل فرص عمل علي بن صميخ المري منظمة العمل العربية
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وظائف بالخارج.. تفاصيل لقاء وزير العمل ونظيره القطري
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