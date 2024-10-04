حدث في 8 ساعات| إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي.. ورصد أكبر انفجار شمسي

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن انفجار شمسي كبير يصنف على أنه الأكبر حتى الآن.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي وبن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.

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وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي.. ننشر شروط الحصول على الدعم النقدي

أحالة الحكومة مؤخرا ملف الدعم للمناقشة على طاولة الحوار الوطني بهدف الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر ووضع إستراتيجية شاملة من شأنها أن يتحول الدعم العيني إلى نقدي في أحسن صورة وذلك في إطار الحرص العمل على إيصال الدعم لمستحقيه.

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السياحة: لا سفر للعمرة دون إصدار الباركود قبل 48 ساعة

أعلن أحمد وحيد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تفاصيل الإجراءات التنفيذية المتعلقة بموسم العمرة الجديد 1446 هـ / 2024-2025 م، وذلك في إطار الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة

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14 ألف جنيه.. تفاصيل أرخص برنامج عمرة في مصر 2024

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن أرخص برنامج عمرة 2024، خاصة مع ارتفاع أسعار العمرة هذا الموسم، حيث تبدأ البرامج الاقتصادية من 35 ألف جنيه

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توجه مهم من غرفة السياحة للشركات بشأن تأشيرات العمرة

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بيانًا بشأن الإجراءات التنفيذية لموسم العمرة الجديد 1446هـ (2024 - 2025).

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رياح وحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 5 أكتوبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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وزيرة البيئة تبحث دعم التنمية السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حسام الشاعر رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر؛ لبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، المهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، و ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية

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محافظ الجيزة يشدد على الاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الجهاز التنفيذي بالاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار والوقوف على الحالة النهائية للمعدات والشفاطات وفرق العمل لتنظيم الأدوار وتحديد خطط التمركز بكافة قطاعات المحافظة للتعامل الفوري مع اي موجات

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4774 فرصة عمل بالمحافظات - التخصصات وطرق التقديم

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

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وزير الزراعة يبحث مع مجموعة "الغانم" الكويتية تعزير استثماراتها في مصر

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة "الغانم" الاستثمارية الكويتية برئاسة رهام فواد الغانم، وبحضور خالد المرزوق والمهندس أسامة عياد الرئيس التنفيذي للمجموعة، وبعض قيادات الوزارة والشركة، زيادة استثمارات المجموعة في مصر وتوسيع نشاطها بحيث يتضمن الأنشطة الزراعية

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في هذا الموعد.. انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق شارع أرض الدكتور – عزبة رستم – عزبة الجبلاوى – منطقة ابراهيم بك – شارع 135 ) شبرا الخيمة وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 5-10-2024 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الأحد الموافق 6-10-2024ولمدة 12ساعة.

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رصدنا أكبر انفجار شمسي.. البحوث الفلكية: الأرض تشهد عاصفة مغناطيسية قوية غدًا

أكد الدكتور طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه في حوالي الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت العالمي الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي ليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 حدث انفجار شمسي كبير يصنف على أنه الأكبر حتى الآن خلال دورة النشاط الشمسي الحالية وتم رصده محيطًا بالهالة الشمسية من كل الاتجاهات.

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