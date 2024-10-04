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استشاري مناعة تكشف مخاطر تخزين الأدوية واستخدامها بشكل خاطئ

08:27 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

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كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة، إن تخزين الأدوية لفترات فكرة خاطئة، لكونه لا يتم تخزينه بالطريقة الصحيحة.

وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية على قناة دي أم سي: "إذا تم استخدام القطرة يجب التخلص منها خلال شهر واحد فقط من استخدامها"، متابعة: فكرة تجزئة الأقراص العلاجية دون وصف طبيب يعمل على إبطال مفعول الأقراص.

وأضافت استشاري المناعة، أن تعرض الأدوية للحرارة يؤدي إلى تلفها، لكونه يؤثر على المادة الفعالة أو قد يؤثر سلبياً على الصحة.

واسترسلت: هناك دراسات تشير إلى أن الدواء المخزن بالطريقة الصحيحة يمكن استخدامه إذا كان محتفظ بشكله وطبيعته.

تخزين الأدوية استخدام الأدوية المناعة
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