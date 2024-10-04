أبرزها الموالح والبطاطس.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.7 مليون طن في 10 أشهر

كتب-عمرو صالح:

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 2 أكتوبر الجاري، حيث بلغت 6 مليون و 757 ألف و 169 طن بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليار و 952 مليون و 943 ألف و 865 بزيادة قدرها 932 مليون و 700 ألف و409 دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي المصري حيث أشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

وأشار التقرير إلى أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلبا متزايدا من جميع دول العالم نظرا لجودتها العالية وأضاف ان مصر تصدر أكثر من 350 سلعة إلى حوالى 160 سوقا عالميا منها أكبر الأسواق في أوروبا وأمريكا والصين واليابان ومعظم الدول العربية والافريقية



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