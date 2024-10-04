14 ألف جنيه.. تفاصيل أرخص برنامج عمرة في مصر 2024

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن أرخص برنامج عمرة 2024، خاصة مع ارتفاع أسعار العمرة هذا الموسم، حيث تبدأ البرامج الاقتصادية من 35 ألف جنيه.

ويسافر عدد كبير من المصريين لأداء مناسك العمرة من خلال "عمرة الترانزيت"، والتي تُنظم عبر الحصول على تأشيرة المرور للمملكة العربية السعودية، وتمنح هذه التأشيرة المسافرين الفرصة لأداء العمرة خلال رحلاتهم العابرة عبر المملكة.

من جانبه، قال مصدر بغرفة شركات السياحة، إن آلية الحصول على تأشيرة عمرة الترانزيت تتطلب تقديم طلب لبعض شركات الطيران، للسفر إلى وجهة ثالثة على أن تكون المملكة العربية السعودية محطة عبور (ترانزيت) خلال الرحلة.

وأضاف، أن هذه التأشيرة تمنح المواطن فرصة الإقامة لمدة تصل إلى 96 ساعة في المملكة، مما يتيح لهم أداء مناسك العمرة خلال تلك الفترة.

وأوضح أن عمرة الترانزيت تتميز بأنها لا تخضع للضوابط المعتادة التي يتم تنظيمها عبر بوابة العمرة المصرية، ولا يُشترط على الحاصلين عليها الحصول على باركود العمرة من البوابة.

وأشار إلى أن شركات السياحة المصرية غير مُخوّلة بتنظيم برامج عمرة الترانزيت، حيث يتولى بعض الأشخاص المعنيين بالسياحة تنظيم تلك الرحلات، لأنها أرخص برنامج عمرة في مصر.

وتابع: تبلغ أسعار رحلة عمرة الترانزيت حاليًا نحو 14 ألف جنيه.

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