السياحة: لا سفر للعمرة دون إصدار الباركود قبل 48 ساعة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن أحمد وحيد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تفاصيل الإجراءات التنفيذية المتعلقة بموسم العمرة الجديد 1446 هـ / 2024-2025 م، وذلك في إطار الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة.

وأشار وحيد، في تصريحات لمصراوي، إلى أن غرفة شركات السياحة شددت على أهمية الالتزام بما ورد في الفقرة رقم 19 من القواعد العامة، التي تلزم الشركات السياحية المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات التي تتيح لحامليها أداء العمرة، بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتاريخ السفر والعودة للمواطن على البوابة المصرية للعمرة.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن المواطن يتحمل المسئولية الكاملة عن صحة تلك البيانات المدرجة، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وبين أحمد وحيد، أنه يتعين على الشركات رفع تلك البيانات قبل موعد السفر بـ48 ساعة كحد أدنى، مع ضرورة توقيع المواطن على الإقرار المطلوب الذي يتم إعداده من قبل الإدارة المركزية للشركات السياحية.

وأضاف "وحيد"، أن الغرفة ترفق لعملائها الإقرار المطلوب للتوقيع، وتحث الشركات على الالتزام بإدراج بيانات المواطنين المسافرين بتأشيرات أخرى لاستخراج الباركود التنظيمي قبل 48 ساعة من موعد السفر.

وختم وحيد بالتنبيه على ضرورة عدم توجيه المواطنين إلى موانئ السفر قبل الحصول على الباركود من البوابة المصرية للعمرة، وذلك لتجنب أي معوقات قد تواجه المسافرين أو تعرض الشركات للمسائلة القانونية.