وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي.. ننشر شروط الحصول على الدعم النقدي

كتب عمرو صالح:

أحالة الحكومة مؤخرا ملف الدعم للمناقشة على طاولة الحوار الوطني بهدف الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر ووضع إستراتيجية شاملة من شأنها أن يتحول الدعم العيني إلى نقدي في أحسن صورة وذلك في إطار الحرص العمل على إيصال الدعم لمستحقيه.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور الآتية شروط الحصول على الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الموحد الجديد، وطبقا للمادة (٢٤) تلتزم الوحدة المختصة بالمتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي.

وخلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة، أو تغيّر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد؛ مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

المادة ٢٠ تنص على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

وفي حالة عدم تقديم البيان في الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيًّا.

وحدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا لهذا القانون.

وذكرت المادة (١٣) أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

- المريض بمرض مزمن شديد.

-المسن.

- الأيتام.

- المرأة المعيلة.

ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

المرأة غير المعيلة.

الأنثى غير المتزوجة.

أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

الأسرة مهجورة العائل.

أسرة المجند.

أبناء الرعاية اللاحقة.

الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين..

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