رئيس الطرق الصوفية يبحث مع محافظ الغربية استعدادات مولد "السيد البدوي"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، أن هدفنا خدمة المواطن والعمل على راحته وخلق العديد من الكوادر والقيادات للمستقبل القريب، مشيراً إلى التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم لتحسين سبل الحياة والارتقاء بمراكز ومدن المحافظة ، وبما يخدم المواطن في المقام الأول.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بالدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، الجمعة، عقب آدائهم شعائر صلاة الجمعة من مسجد "السيد أحمد البدوى" بمحافظة الغربية، حيث ناقش معه استعدادات المحافظة لبدء احتفالات المولد الأحمدي ومناقشة العديد من قضايا ومشاكل الغربية للوصول لحلول لها من منطلق التعاون المشترك مع كافة القوى السياسية والشعبية بمحافظة الغربية .

وأكد اللواء الجندي، أهمية التنسيق الفعّال بين جميع الجهات لتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية، لظهور الاحتفالات بصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المواطنين وتقديرًا لتاريخ المحافظة .

من جهته .. هنأ الدكتور عبدالهادي القصبي - محافظ الغربية بالعيد القومي للمحافظة .. مؤكدا ضرورة الاستعداد الكامل لضمان نجاح هذه الاحتفالات التي تعكس التراث العريق للمحافظة، ومعربا عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر والبناء، في إنجاز خطط التنمية وتحقيق مصالح ومتطلبات المواطنين.

وأكد الدكتور القصبي، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية استعدت جيدا لاستقبال مولد سيدي أحمد البدوي، منوها بأنه سيكون هناك احتفالات علمية ودينية خلال أسبوع الاحتفال بالمولد والذي يعد أبرز الاحتفالات التي تتوافق مع احتفالات أعياد نصر أكتوبر المجيد والعيد القومي لمحافظة الغربية .