توجه مهم من غرفة السياحة للشركات بشأن تأشيرات العمرة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بيانًا بشأن الإجراءات التنفيذية لموسم العمرة الجديد 1446هـ (2024 - 2025).

ودعت الغرفة الشركات المصرية العاملة في مجال العمرة إلى ضرورة التأكد من تأهيلها على أنظمة وزارة الخارجية السعودية قبل بدء إجراءات إصدار تأشيرات العمرة.

وأشارت الغرفة إلى أنه يمكن للشركات التحقق من موقفها على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية من خلال الرابط التالي: [وزارة الخارجية السعودية]

وأكدت أنه إذا كان موقف الشركة "لا يوجد طلب في الوقت الحالي"، فإنها مؤهلة ويمكنها استصدار التأشيرات دون عوائق، وإذا كانت الحالة "انتظار اعتماد الممثلية"، فإن الشركة بحاجة إلى إنهاء إجراءات التأهيل من خلال رفع المستندات المطلوبة على موقع الخارجية السعودية.

وتختص غرفة عمليات الحج والعمرة بالسويس بإنهاء إجراءات تفعيل الشركات بعد تقديم أصول المستندات المطلوبة، وهي كالتالي:

1. طلب تأهيل من الشركة يتضمن جميع البيانات الأساسية، مثل (اسم الشركة، رقم الإياتا، الترخيص، الكود الوزاري على موقع وزارة الحج، رقم السجل التجاري).

2. صورة طبق الأصل من رخصة الشركة.

3. سجل تجاري حديث مصدق من وزارة الخارجية المصرية.

4. عقد العمرة مختوم من وزارة السياحة والآثار (أصل + صورة).

وأعربت الغرفة عن ضرورة مراجعة الشركات لهذه البيانات، حرصًا على عدم تعرضها لأية خسائر بسبب إصدار تأشيرات جديدة في حال عدم تأهيلها. ووجهت الشكر للشركات على تعاونها، متمنية لها دوام التوفيق.