بحضور وزير الأوقاف.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بطنطا، ضمن احتفالات محافظة الغربية بالعيد القومي.



ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني.



ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية بعنوان "وما النصر إلا من عند الله"، ويتلو القرآن الشيخ محمد بسيوني مقرئ مسجد السيد البدوي.



كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "وما النصر إلا من عند الله"، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.



ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.



وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.



