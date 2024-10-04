وزير الزراعة يبحث مع مجموعة "الغانم" الكويتية تعزير استثماراتها في مصر

القاهرة - أ ش أ

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة "الغانم" الاستثمارية الكويتية برئاسة رهام فواد الغانم، وبحضور خالد المرزوق والمهندس أسامة عياد الرئيس التنفيذي للمجموعة، وبعض قيادات الوزارة والشركة، زيادة استثمارات المجموعة في مصر وتوسيع نشاطها بحيث يتضمن الأنشطة الزراعية المختلفة.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة داعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة العربية، مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية، والتي تشهد تطورا كبيرا خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وتعهد فاروق شخصيا بإزالة العقبات أمام المستثمرين، كما طرح على الجانب الكويتي عدة مجالات ذات عائد استثماري واعد، منها إنتاج التقاوي ونظم الزراعة الذكية والحديثة، وكذلك الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعد سوقا كبيرا تعداده أكثر مائة مليون نسمة، بالإضافة إلى أنها بوابة أفريقيا وموقعها الجغرافي يسمح بالتصدير إلى آسيا وأوروبا.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم "أرض الخير" الذي يتضمن إنجازات الدولة المصرية في مجال الزراعة خلال العشر سنوات الأخيرة، كما تم عرض جميع الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة.

وأكد وزير الزراعة أن الحكومة اتخذت العديد من الإصلاحات التي كانت ضرورية لتهيئة مناخ الاستثمار منها الإصلاح التشريعي وإصدار القوانين اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي تحققت في البنية التحتية، خاصة في النقل والطاقة والإسكان.

من جهتها، رحبت رهام الغانم بكل مع طرحه وزير الزراعة وبالشراكة في هذا المجال بين الوزارة وشركتها، والتي بدأت أيضا منذ فترة في نظام الصوب الزراعية الهيدروبونيك، وأولت الأهمية لزيادة الاستثمار في تنمية الثروة الحيوانية والدواجن والإستزراع السمكي.

وأضافت أن حجم استثمارات الشركة في مصر يتجاوز 850 مليون دولار في مجالات الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة الموانئ البحرية، وأيضا مجال التشييد والبناء والزراعة، بالإضافة إلى البدء في مجال التصنيع، بخلاف ما سيتم ضخه من أموال في المرحلة القادمة بعد استكمال كافه الاتفاقات.

بدوره، أكد أسامة عياد الرئيس التنفيذي لمجموعة مجموعة "الغانم" الاستثمارية، أن من أولويات الشركة هو الاستثمار الزراعي في المناطق المحيطة بمنطقة البحر الأحمر، وبالأخص بمنطقة "برنيس"، وذلك لجعلها منطقة متكاملة زراعية اجتماعية وسكنية وسياحية وصناعية.

وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى تطوير البقعة الزراعية والاستفادة من التعاون بين الفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارة الزراعة في الاستثمار من خارج جمهورية مصر العربية.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على الإسراع في تنفيذ ما تم التباحث بشأنه وترجمته على أرض الواقع، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين في مجال الأمن الغذائي.