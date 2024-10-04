مع بعد بدء حملات التفتيش.. تعرف على العقوبة المنتظرة لمستغلي سيارات ذوي الهمم

كتب- عمرو صالح:

نص قانون سيارات المعاقين، على أن كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوي الهمم، بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها وسائقها.

بالإضافة إلى إلزام كل من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

الإعاقات التي يسمح لأصحابها الحصول على سيارة معاقين

في حالة تعرض الشخص لحادث كبير أو مرض معين نتج عنه بتر في الساق بحيث يصل البتر إلى الركبة، أيضًا في حالة الإصابة بشلل الأطفال ولكنه لم يعاني من مشاكل في عضلات الجسم، وفي حالة إصابة الشخص بمرض الضمور في العضلات، إضافة إلى إمكانية الحصول عليها في حالة الإصابة بأحد أنواع التشوهات في أطراف الجسم منذ الولادة.

كما يحصل عليها أيضًا في حالة التعرض لحادث أدي إلى قطع أحد الذراعين وقام بتركيب ذراع اصطناعي، وفي حالة التعرض لحادث كبير أثر على قدميه ولم يستطيع السير على قدميه مرة أخرى.

شروط سيارات المعاقين

توجد العديد من الشروط التي يحددها قانون سيارات المعاقين الجديد 2022 للحصول على السيارة.

لابد من إصابة الشخص بأي نوع من أنواع الإعاقات مع وجود التقرير الطبي الذي يوضح به درجة ونوع الإعاقة، كما أنه لابد من أن يخضع إلى اللجنة الطبية، وضرورة أن يكون عمر المتقدم للحصول على السيارة يتجاوز 18 سنة.

كما يشترط حصول المتقدم على الجنسية المصرية، ولابد من تسجيل السيارة باسم الشخص المصاب بالإعاقة الذي تم جلب السيارة من أجله، ولابد من أن تتوافق المواصفات الخاصة بالسيارة مع المواصفات التي حددها الكومسيون الطبي، ولا يستطيع الشخص التصرف في السيارة عن طريق بيعها قبل أن يمر على امتلاكها 5 سنوات.

كما يشترط خضوع المعاق للكشف الطبي الذي يثبت قدرته على قيادة هذه السيارة بموجب الكومسيون الطبي، وتقديم التقرير الطبي الذي يذكر فيه المواصفات التي يجب أن تتوفر في السيارة والتي تتناسب مع إعاقة الشخص، وتقديم ما يثبت قدرة المعاق على تحمل المصروفات الخاصة بالسيارة في حال حصل عليها.

وبدأت خلال الأيام الماضية حملات التفتيش على سيارات ذو الهمم للتأكد من عدم اسغلالها وتطبيق القانون على المخالفين وذلك بعد أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بالتعامل مع المخالفين وذلك في إطار المحافظة على الخدمة التي تقدمها الدولة لذوي الهمم.