مصدر بـ "الكهرباء" يكشف حقيقة قبول استقالة رئيس "الخدمات الطبية"

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تقدم بإسنقالته للمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد مسيرة حافلة أمتدت لـ ٤ سنوات ونصف منذ تأسيس الشركة.

وأكد المصدر لمصراوي، أنه حتى اللحظة لم يتم البت في قبول الاستقالة من عدمه في ظل وجود محاولات من البعض توضيح بعض اللغط وتصحيح بعض المعلومات، موضحًا أن زيارة وزير الكهرباء الأولى لمستشفى الكهرباء المفاجئة ليس السبب وراء ذلك خاصة مع اقتراب انعقاد أعمال مناقشة ميزانية الشركة.

وأضاف المصدر، أن شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر نجحت فى تحقيق مكسب يقدر بـ ٤٠٠ مليون جنيه بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة وزيادة أسعار الخدمات الطبية والأدوات والمعدات وكذلك رفع أسعار التعاقدات مع المستشفيات الخاصة التي تقوم بتقديم الخدمات الطبية لمختلف العاملين بالقطاع.