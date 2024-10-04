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BBC

طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: سحب منخفضة ومتوسطة ورياح بهذه المناطق

07:00 ص الجمعة 04 أكتوبر 2024

طقس معتدل الحرارة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة، طقس معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، على مناطق من شمال البلاد؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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