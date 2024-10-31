تبدأ من 240 ألف جنيه.. مصدر يكشف أسعار الحج السياحي 2025 المقترحة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مطلع بغرفة شركات السياحة، عن أن أسعار الحج السياحي 2025 - 1446هـ، ستتراوح ما بين 240 ألف جنيه و270 ألف جنيه و290 ألف جنيه للاقتصادي والبري، وذلك وفق مقتراحات الضوابط التي يتم مناقشتها حاليًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن هذه المقترحات قد يحدث بها تغيير طفيف قبل اعتماد ضوابط الحج 2025 نهائيًا.

وأشار إلى أن الحج الخمس نجوم لم يتم تحديده حتى الآن، قائلًا: "الزيادات كبيرة وهناك مناقشات لضبط الأسعار".

وأكد أن ضوابط الحج هذا العام ستشهد إجراءات مشددة لتفادي الأخطاء التي حدثت خلال المؤاسم السابقة.