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15 ألف للاقتصادي.. مصدر يكشف حصة تأشيرات الحج السياحي للعام الهجري 1446هـ

10:56 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الحج

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، عن إن حصة الحج السياحي 2025- 1446 هجريًا، ستكون كاملة 36 ألف تأشيرة.

وأضاف "عابد"، لمصراوي، أن حصة التأشيرات ستكون كما يلي:

الحج البري: 10 آلاف تأشيرة.

الحج الاقتصادي: 15 ألف تأشيرة.

الحج المميز والخمس نجوم: باقي التأشيرات.

وأوضح عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، أن موسم الحج لهذا العام سيشهد إجراءات وضوابط مشددة لتفادي الأخطاء التي حدثت خلال المواسم السابقة.

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