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هالة سرحان تحذر من مخاطر النصب الإلكتروني وأهمية حماية المعلومات الشخصية

10:20 م الخميس 31 أكتوبر 2024

هالة سرحان

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كتب- حسن مرسي:

حذرت الإعلامية الدكتورة هالة سرحان، من مخاطر النصب الإلكتروني والاحتيال التي قد يتعرض لها الأفراد.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، تحدثت سرحان عن تجاربها الشخصية مع محاولات النصب التي تعرضت لها في الولايات المتحدة، حيث تلقت رسائل تهديد تتعلق بسرقة بريدها الإلكتروني، وشرحت كيف تواصلت مع جهات الأمن لحماية معلوماتها وأخذ الاحتياطات اللازمة.

كما أكدت أن محاولات النصب ليست مقتصرة على مصر فقط، بل هي ظاهرة عالمية، مشيرة إلى أن هناك دولًا معروفة بأنها مراكز للنصب الاحتيالي.

وذكرت أن التقدم التكنولوجي يسهل على المحتالين جمع المعلومات الشخصية عن الضحايا، مما يجعلهم أكثر عرضة للعمليات الاحتيالية.

في سياق حديثها، تناولت الدكتورة هالة سرحان كيفية تأثير النصب الإلكتروني على الأفراد، خاصة كبار السن الذين قد يكونون أكثر عرضة للاختراقات.

وأشارت إلى أهمية الوعي والتحصين ضد هذه الأنواع من الاحتيال، محذرة من مشاركة المعلومات الشخصية بسهولة.

وأكدت سرحان على ضرورة أن يكون الأفراد حذرين في التعامل مع المعلومات الشخصية، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية، مشددة على أهمية نشر الوعي بين الناس لحماية أنفسهم من هذه المخاطر.

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