أخصائية تكشف تأثير التوقيت الشتوي على الصحة النفسية والبدنية

كتب- حسن مرسي:

استضافت الإعلامية في برنامجها الدكتورة دينا إبراهيم، أستاذ طب النوم بجامعة عين شمس، للحديث عن تأثير التوقيت الشتوي وتغير مواعيد النوم على صحة الأفراد.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أكدت إبراهيم أن النوم يعتمد بشكل كبير على الساعة البيولوجية للجسم، وأن تغيير مواعيد النوم قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم.

وأشارت إلى أن فصل الخريف يعد فترة أقل حدة من حيث تأثير تغير التوقيت على النوم، على عكس فصل الربيع الذي يشهد تقدم الساعة، مما يؤدي إلى صعوبة في الاستيقاظ مبكراً.

أما بالنسبة للأطفال والمراهقين، فقد أوضحت أن التوقيت الشتوي والتغير في مواعيد النوم قد يؤثر على تركيزهم وأدائهم الدراسي.

وأكدت الدكتورة دينا أن الأطفال في سن المراهقة يحتاجون إلى نحو 7 إلى 9 ساعات من النوم يومياً، حيث أن النوم ليس مجرد راحة جسدية، بل هو ضروري للنمو والتطور العقلي.

كما نبهت إلى أن قلة النوم قد تؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وسكري الدم.

في سياق متصل، تناولت الدكتورة دينا تأثير الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة، على نمط النوم، حيث أكدت أن الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة قد يؤثر سلباً على نوعية النوم، وينبغي تجنب استخدامها قبل النوم.

وحثت الدكتورة دينا على أهمية النوم الجيد، خاصةً في ظل التغيرات الموسمية، ونصحت الأسر بضرورة التأكد من أن أطفالهم يحصلون على قسط كافٍ من النوم لضمان صحتهم النفسية والجسدية.