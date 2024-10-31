استشاري أسري: إفصاح المرأة عن تجاربها السابقة لزوجها يهدم الحياة بينهما

كتب- حسن مرسي:

حذر أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، المرأة من الإفصاح عن تجاربها السابقة لزوجها حرصا على استقرار حياتها الزوجية وعدم هدمها.

وأضاف أيمن محفوظ، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، ليس من حق الرجل أن يسأل شريكة حياته عن علاقاتها القديمة، لأن إفصاح المرأة عن أسرارها السابقة لا يفيد علاقتها مع الشريك وسيشكل كارثة على الحياة الزوجية.

تابع المتخصص في الشأن الأسري، شرعا ليس من حق الرجل أن يسأل المرأة عن ماضيها لأن الماضي ملك خاص للمرأة، لافتا إلى أن إفصاح المرأة عن ماضيها يعد هتك لعرضها.

استطرد، الرجل الشرقي غيور جدا ولا يقبل أن تكون لشريكة حياته تجارب سابقة، لأنه يفتح باب الشك والظن فيما يمكن أن يفسر بطرق مختلفة وإلقاء الاتهامات بالباطل.