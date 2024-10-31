اتحاد عمال مصر: وجود محكمة عمالية سيساهم في حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل

كتب- حسن مرسي:

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أهمية التعديلات الجديدة لقانون العمل، خاصة فيما يتعلق بإجراءات إنهاء الخدمة.

في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، أوضح البدوي، أن القانون الجديد يشدد على ضرورة توقيع العامل على استمارة إنهاء الخدمة "استمارة 6" في يوم ترك العمل وبحضور مسئولي مكتب العمل، وذلك لضمان عدم تعرض العمال لأي نوع من الضغوط أو الإكراه.

وأشار البدوي إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وضمان تطبيق مبدأ العدالة في علاقات العمل.

وأكد أن هذه الإجراءات ستساهم في خلق بيئة عمل أكثر استقراراً، مما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

وطالب البدوي بإنشاء محكمة عمالية متخصصة للنظر في القضايا العمالية، على غرار المحاكم الاقتصادية والأسرة، وذلك لتسريع البت في هذه القضايا وضمان حصول العمال على حقوقهم بشكل عادل وسريع.

وأوضح أن وجود محكمة متخصصة سيساهم في توضيح الحقوق والواجبات لكل من العمال وأصحاب العمل، مما يساهم في خلق مناخ استثماري جاذب.