إعلان

في الـ3 خطوط.. مواعيد تشغيل المترو 2024 بعد تطبيق التوقيت الشتوي

09:04 م الخميس 31 أكتوبر 2024

المترو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا ساعات قليلة على بدء التوقيت الشتوي 2024 وانتهاء التوقيت الصيفي، والذي يتزامن معه تغيير الساعة في مصر.

مواعيد تشغيل المترو 2024 بالخطوط الثلاثة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

ويهتم عدد من المواطنين، بالبحث عن مواعيد المترو 2024 بعد تطبيق التوقيت الشتوي، وهي كما يلي:

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية (حلوان- المرج الجديدة - شبرا- المنيب) الساعة 5:15 ص

- قيام آخر قطار من المرج وحلوان 11:40 م

- قيام آخر قطار من شبرا 11:55 م

- قيام آخر قطار من المنيب 12:05 ص

- قيام آخر قطار من محور روض الفرج 11:55 م

- قيام آخر قطار من عدلي منصور 11:29 م

- قيام آخر قطار من جامعة القاهرة 11:52 م

-ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر والخطين الثاني والثالث بالعتبة الساعة 12:00 ص

-ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 م

-يتم تقابل آخر قطارات بالخطين الأول والثاني بمحطة السادات الساعة 12:25 ص

- يبدأ العمل بالخط الأخضر الثالث الساعة 5 ص وينتهي الساعة 12 ص

التوقيت الشتوي مواعيد تشغيل المترو التوقيت الصيفي مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اتحاد عمال مصر: وجود محكمة عمالية سيساهم في حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

عاجل - القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية
عاجل - مصدر يكشف حقيقة استقبال ميناء الإسكندرية سفينة ألمانية تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل
إثيوبيا: اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100% وحجزنا مياه كافية
أمطار رعدية بهذه المناطق.. أمطار رعدية بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات القادمة