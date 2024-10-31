مصدر يكشف حقيقة استقبال ميناء الإسكندرية سفينة ألمانية تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل

كتب- محمد أبو بكر:

نفى مصدر رفيع المستوى، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل وأنه لا صحة لذلك.

وقال المصدر: تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.