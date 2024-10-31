ياسمين عز توجه نصيحة للسيدات: وانتي بتظبطي التوقيت فعلي معاه صوتك الشتوي

كتب- حسن مرسي:

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن الرجل يجب أن يحمل 80% من صفات الأنوثة و20% من صفات الذكورة، بينما تتوزع النسب بشكل عكسي لدى المرأة، مؤكدة أن التوازن بين الطاقتين يعد أمرًا حيويًا لنجاح العلاقات العاطفية والزواج.

خلال برنامجها "كلام الناس"، عبر فضائية "MBC مصر" أوضحت عز، أن المرأة يجب أن تحمل 80% من صفات الأنوثة و20% من صفات الذكورة، مشيرة أن طاقة الأنوثة لا تتعلق بالجمال الخارجي أو المكياج، بل تشمل صفات مثل الرعاية والحنان والاهتمام، بينما طاقة الذكورة لدى المرأة تعكس القوة العقلية والبدنية وقدرتها على التعامل مع المواقف الصعبة.

ووجهت ياسمين عز نصيحة للسيدات، قائلة: "ياريت وانتي بتظبطي التوقيت الشتوي النهاردة فعلي معاه الصوت الشتوي والأنوثة، مش هتخسري حاجة"

كما تناولت الإعلامية مسألة الأدوار في البيت، مشيرةً إلى أن المرأة إذا قامت بأداء دور الرجل فإنها تفعل بذلك جينات الذكورة لديها وهذا الأمر سوف يؤثر سلبًا على العلاقة.

وأكدت ياسمين عز على ضرورة أن تكون المرأة قادرة على التعبير عن أنوثتها، وأن يدعم الرجل شريكة حياته في تحقيق التوازن المطلوب.