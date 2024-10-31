"القومي للمرأة" ينظم لقاءًا للتعريف بمحاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، لقاءا للتعريف بمحاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، استهدف فريق عمل المجلس بمختلف البرامج والمشروعات وهم (الرائدات الصحيات والاجتماعيات والمسيرات الماليات وميسرات مبادرة دوي و برنامج نورة وميسرات تكافؤ الفرص ومدربات التنشئة المتوازنة و عدد من واعظات وزارة الأوقاف وراهبات ومكرسات وخادمات الكنائس) ممن يتعاونّ مع المجلس في نقل رسائل التوعية الخاصة بحملات التوعية و البرامج التدريبية التي يطلقها المجلس.

شهد اللقاء حضور كل من نشوي الحوفي الكاتبة الصحفية والدكتورة نسرين البغدادي والنائبة سناء السعيد عضوات المجلس و إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان والدكتور أيمن حسونة خبير التنمية البشرية.

وأشارت نشوى الحوفي، إلى أن الاهتمام الأساسي ببناء الإنسان يُعد واحد من المحاور اللازمة للنهوض بالأمم وقدمت عدة أمثلة لشخصيات عالمية ووطنية ساهمت بجهودها في النهوض بحضارات بلادهم وأشارت إلى تاريخ الدور الوطنى للمرأة المصرية منذ العصور القديمة وحتى الآن.

وأشارت إيزيس محمود إلى أن هدف اللقاء هو تعريف جميع فرق عمل المجلس بمختلف البرامج والمشروعات بمحاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان " و رسائلها الأساسية تمهيدا لإطلاق عده برامج وحملات توعية ميدانية لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية.

كما أشادت بجهود الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة السابقة لضم ميسرات من برنامج تكافل وكرامة إلى برامج المجلس.

كما شرح الدكتور حسام عبد الغفار المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المبادرة و جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين مؤكدًا على أهمية التركيز على بناء الإنسان منذ الولادة مع تقديم الإحتياجات اللازمة للمواطنين في كافة مراحله العمرية و شدد على أهمية تكاتف جهود جميع الوزارات المختلفة وتعاونها لضمان تطوير شكل مؤسسي يهتم بالمواطن منذ الطفولة ودعا ميسرات برامج المجلس القومي للمرأة للانضمام في مبادرة سفراء التنمية.

وخلال الجلسة الثانية بعنوان "تعزيز دور المرأة من خلال مبادرة بداية لبناء الإنسان" أكد الدكتور أيمن حسونة على دور الميسرات والواعظات في المجلس القومي للمرأة في التوعية بالقضايا المختلفة فهن حلقة الوصل بين المجلس والقرى في المحافظات من أجل تصحيح الأفكار المغلوطة عن المرأة كما أثنى على دور المجلس الفاعل من أنشطة وبرامج منها جلسات الدوار وحملات طرق الأبواب والتي تسهم في تمكين المرأة على مختلف المجالات و الأصعدة جنباً على جنب مع دعم الشمول المالي وريادة الأعمال.

كما تضمنت الجلسة عرض لنتائج الاستبيان الذى أعده المجلس بهدف قياس مدي ادراك فرق عمله بموضوعات المبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" قدمته الأستاذة ايزيس محمود و المهندسة مروة إبراهيم مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات وقد أظهرت نتائجه وجود وعي بالمبادرة كما تم شرح المفاهيم الجديدة والمختلطة المتعلقة بالمبادرة.

وخلال الجلسة الأخيرة التى دارت حول برامج ومشروعات المجلس المختلفة ، أكدت الأستاذة إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس على دعم المجلس للشمول المالي وذكرت دوره الفعال في مختلف المحافظات عبر برنامج تحويشة ومجموعات الإقراض والإدخار الرقمي في 14 محافظة مؤكدة على أن المجلس يبذل الجهود من أجل التوسع في محافظات مصر كلها إلى جانب توسيع دائرة شراكاته مع الجهات المختلفة.

فيما أشارت شيرين ماهر منسقة برنامج نورة الى أن برنامج نورة يستهدف الفتيات من عمر 10-14 عام من خلال منهج تدريبي علي مدار 40 أسبوع موضحة أن الرابط المشترك بين برنامج نورة ومبادرة بداية يتمثل فى أن بداية اى انسان تبدأ منذ السنوات الأولى فى العمر، وهو نفس الفئة العمرية التي يستهدفها برنامج نورة موضحة أن المجلس أطلق برنامج "نور" للفتيان من عمر 10 حتي 14 عام، وسوف يتواجد علي الأرض قريبا.

وأشارت مي محمود مدير عام الادارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس إلي ملف التمكين الإقتصادي وما يقدمه المجلس القومي للمرأة للسيدات من تدريبات تمكنهن من الدخول الي سوق العمل، مشيرة إلى وجود مشاغل ووحدات إنتاجية تابعة للمجلس في 20 محافظة ويتم تسويقها من خلال المعارض المختلفة التي يشارك بها المجلس مؤكدة أن هدف المجلس تدريب قاعدة كبيرة من السيدات علي الحرف المتميزة.

وأشارت الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية إلي دور الإدارة في مراجعة ومتابعة الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 مع الجهات الشريكة مؤكدة أن الاذرع الأساسية هى وحدات تكافؤ الفرص ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات.

وأكدت نورهان زينهم المحامية بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس على دور المكتب الشكاوى الفاعل في مبادرة بداية والذي يقدم خدمات الدعم النفسي والإجتماعي والقانوني للمرأة التي تتعرض للعنف.

كما شددت على دور المجلس الفاعل في المساهمة في التعديلات التشريعية التي تخص المرأة المصرية.