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هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب

07:47 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الشيخ هشام ربيع

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كتب- حسن مرسي:

أجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى بسمة كانت تسأل عن وجود النمل في البيت أو السيارة، وهل يدل ذلك على وجود حسد أو عمل سحري؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "وجود النمل لا علاقة له بالحسد أو أي عمل من هذا القبيل، يجب علينا أن نتعامل مع هذه الأمور من منطلق الأسباب، إذا ظهر النمل في مكان ما، يجب أن نبحث عن السبب ونتخلص منه، لا ينبغي أن نربط ذلك بالحسد أو العيون الشريرة".

وأشار إلى أهمية تقوى الله والالتزام بالأذكار الصباحية والمسائية، وأن يكون الإنسان دائمًا في ذكر لله، لافتا إلى أنه إذا كان الإنسان يتلو جزءًا من القرآن يوميًا، فهذا يوفر له حماية من أي ضرر أو أذى، بإذن الله.

أما بالنسبة للإجراءات التي يمكن اتخاذها للقضاء على النمل، فلا يوجد أي ذنب على الشخص في ذلك، لافتا إلى أن التخلص من النمل هو أمر طبيعي ولا يحمل أي دلالة سلبية.

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