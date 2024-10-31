ياسمين عز تنتقد تصريحات إيلون ماسك حول الروبوتات: اشحن موبايلك الأول

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية ياسمين عز عن تصريحات رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، الذي توقع أن يصل عدد الروبوتات إلى عشرة مليارات بحلول عام 2040.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "MBC مصر" اعتبرت عز أن هذا الرقم مبالغ فيه، خاصةً أن عدد سكان كوكب الأرض حالياً حوالي 8 مليارات.

وأشارت عز إلى أن ماسك يروج لفكرة أن هذه الروبوتات قد تتمرد على البشر، مما سيؤدي إلى صراع عالمي، واصفةً هذه التصريحات بأنها "أفلام خيال علمي".

وعبّرت عن استغرابها من هذه التصورات، قائلةً: حاولنا نتواصل مع إيلون ماسك ولقينا موبايله فاصل شحن، بدل ما تكلمنا عن الروبوتات اشحن موبايلك الأول، ماسك يبدو وكأنه يعيش في عالم خيالي مليء بالروبوتات والإنسان الآلي.

واستنكرت عز عدم تركيز ماسك على قضايا أهم، مثل شحن الهاتف المحمول، متسائلةً عن سبب انشغاله بمثل هذه الأفكار بدلًا من الحديث عن التكنولوجيا بشكل منطقي.

ووصفت بعض أفكاره بأنها تعكس رغبة في التحكم والرقابة على البشر، مشيرةً إلى أن سلوكه قد يكون ناتجاً عن تجارب شخصية في طفولته.

وأشارت عز إلى أن ماسك يبدو مهووساً بفكرة السيطرة على الآخرين، مستشهدة بقصة تجسسه على صديقته السابقة أمبر هيرد باستخدام كاميرات مخفية في سيارة قدمها لها هدية.

واعتبرت عز أن هذا السلوك يعكس شخصية شخص غير سوي، وأن اهتمامه بالذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يكون وسيلة لتحقيق أهداف شخصية.

وفي ختام حديثها، تساءلت ياسمين عز عن مدى واقعية هذه الأفكار، معتبرةً أنها بعيدة كل البعد عن الجوانب الإنسانية التي يجب أن تسود في النقاش حول التكنولوجيا والابتكار.