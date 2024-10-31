أستاذ جراحة التجميل: النساء أكثر إصابة بمتلازمة "الضغط على العصب الأوسط"

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة الأزهر، من خطورة إصابات الأيدي التي تنتج عن حوادث العمل أو الطرق، أو حتى الحوادث البسيطة التي تحدث في المنزل.

وأكد أن هذه الإصابات يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تتطلب تدخلاً جراحياً، خاصة إذا كانت تؤثر على الأوتار والأعصاب والشرايين.

وأوضح الدكتور حلمي أن إصابات الأيدي تختلف في نوعها وشدتها، مما يستدعي توفير خطة علاجية مخصصة لكل حالة.

وأشار إلى أن بعض الإصابات، مثل متلازمة النفق الرسغي، والتي تصيب العديد من النساء نتيجة العمل المستمر في المطبخ، تتطلب تدخلاً طبياً فورياً لتجنب تفاقم الأعراض.

ودعا الدكتور حلمي إلى ضرورة الوعي بأهمية الوقاية من إصابات الأيدي، وذلك من خلال اتباع بعض الإجراءات الاحترازية مثل استخدام الأدوات المنزلية بطريقة صحيحة، وتجنب الحركات المفاجئة التي قد تؤدي إلى الإصابة.

كما أكد على أهمية الفحص الدوري للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، للكشف المبكر عن أي مشاكل في الأعصاب.

وأشار الدكتور حلمي إلى أن تأخر علاج إصابات الأيدي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل فقدان الحركة أو الإحساس في اليد، أو تصلب المفاصل، لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي إصابة في اليد، مهما كانت بسيطة، استشارة الطبيب المتخصص لتلقي العلاج المناسب.