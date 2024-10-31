متحدث الوزراء يكشف استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، مشيرًا إلى أن المنتدى سيشهد حضوراً كبيراً من مختلف الدول، مما يعكس أهمية الحدث.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت على قناة "دي إم سي"، أوضح الحمصاني أن عدد المشاركين في المنتدى يتزايد، حيث يتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 24 ألف مشارك، بما في ذلك عدد من رؤساء الدول والوزراء، حيث يتجاوز عدد الوزراء المشاركين 100 وزير.

وذكر أن هذا المنتدى يمثل فرصة هامة، حيث يعقد بعد سنوات عديدة في أفريقيا، ويتيح فرصة لاستعراض التجربة المصرية في التنمية الحضرية، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المدن، بما في ذلك التغيرات المناخية.

وفيما يتعلق بتطوير بحيرة البردويل، أكد الحمصاني أن كافة التفاصيل سيتم الإعلان عنها تباعاً، مشيراً إلى أن ما تم تداوله من أخبار بشأن بيع البحيرة غير صحيح.

وأوضح أن جهاز مستقبل مصر للتنمية سيتولى مسؤولية تطوير البحيرة، بما يشمل تحسين مرافق الصيد وأعمال النقل، مما سيساعد في زيادة دخل الصيادين والعاملين في المنطقة.