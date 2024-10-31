حدث في 8 ساعات| حقيقة بيع بحيرة البردويل.. و3 قرارات جديدة من "الأعلى للإعلام"

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، حيث كشفت الحكومة عن حقيقة بيع بحيرة البردويل، وسعر تأشيرة الحج المباشر 2025.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

4000 دولار.. سعر تأشيرة الحج المباشر 2025

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، تفاصيل باقات الحج السياحي المباشر لعام 2025، التي تم طرحها العام الماضي دون قيود أو شروط على المواطنين.

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الحكومة تنفي بيع بحيرة البردويل.. وتكشف عن إجراء جديد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل.

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الصحة: توفير 16.6 مليون عبوة من المضادات الحيوية بالأسواق

ثمن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، لتوفير كافة الأصناف الدوائية من مختلف المجموعات العلاجية، على رأسها المضادات الحيوية وأدوية الضغط.

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غلق قناة ووقف برنامجين.. 3 قرارات جديدة من "الأعلى للإعلام" (بيان رسمي)

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إصدار عدد من القرارات الجديدة، في ضوء المراجعة الشاملة التي يجريها المجلس على البرامج التي تخترق القوانين والأكواد الإعلامية، وبعد إجراء التحقيقات مع ثلاثة من المسؤولين القانونيين في قنوات "صدى البلد" وهي" و"الصحة والجمال".

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خلال ساعات.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024 وهذه مواعيد غلق المحلات والكافيهات

تفصلنا ساعات قليلة على بدء التوقيت الشتوي 2024 وانتهاء التوقيت الصيفي، والذي يتزامن معه تغيير الساعة في مصر.

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زلزال شرم الشيخ.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل الهزة الأرضية

أعلن معهد البحوث الفلكية، قبل قليل، عن تسجيل محطات شبكة الزلازل القومية هزة أرضية على بعد 12 كيلو متر من مدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة صباحا و34 دقيقة.

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رئيس الوزراء يفتتح فعاليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، فعاليات "يوم المدن العالمي 2024 "، بمحافظة الإسكندرية من داخل مكتبة الإسكندرية، بحضور العديد من الوزراء .

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رئيس الوزراء: مدن مصر الساحلية تتعرض لضغوط متزايدة بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اختيار الإسكندرية لاستضافة يوم المدن العالمي يجسد أهمية الجهود المبذولة من المدن الساحلية في التكيف مع التغيرات المناخية.

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50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في القطاع السياحي

أعلن وزيرا السياحة والآثار والمالية، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

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الرئيس السيسي يهنىء الجزائر بذكرى عيد الثورة.. وتركيا بالعيد القومي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة.

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