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عدم استقرار وأمطار رعدية.. أول تحذير للأرصاد من طقس الخريف

05:58 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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كتب- محمد أبو بكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الجمعة 1 نوفمبر 2024، قائلًا:"أولى حالات عدم الاستقرار بفصل الخريف"

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الجمعة تشهد ارتفاع الأمطار لتبدأ حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

وأوضحت أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس فصل الخريف حالة الطقس الأرصاد أمطار السواحل الشمالية
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