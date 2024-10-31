معرض كتاب وأنشطة متنوعة.. قصور الثقافة تشارك في برنامج "أنت الحياة" بالمنيا غدا

كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ببرنامج "أنت الحياة"، بمحافظة المنيا، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".



تبدأ الفعاليات غدا الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، حيث تشهد قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية تتضمن معرضا للكتاب يضم أحدث كتب وإصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، ومجموعة من اللقاءات التوعوية، بجانب عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، وفقرات ترفيهية للأطفال، وورش فنية وحرفية بمشاركة نخبة من المدربين المتخصصين، وتقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق.



تأتي الفعاليات في سياق البرنامج الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بشكل دوري للنهوض بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بمختلف المحافظات، تزامنا مع المبادرة الرئاسية "بداية" لتوفير حياة آمنة للمواطن المصري.