المخرج هشام عطوة رئيسا للبيت الفني للمسرح

كتب- محمد شاكر:

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتولي الفنان هشام عطوة رئاسة البيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لتطوير الحركة المسرحية في مصر وتقديم عروض فنية عالية الجودة تتناسب مع تطلعات الجمهور.

وعقب صدور القرار، كلف وزير الثقافة عطوة بوضع استراتيجية ثقافية تكون بمثابة مشروع متكامل لتطوير المشهد المسرحي ككل، والخروج بالعروض المسرحية الكبرى إلى الأقاليم المختلفة، ودعم إنتاج عروض مسرحية تناقش قضايا المجتمع، وتشجيع الكتاب والمبدعين على إبداع نصوص جديدة تعكس روح العصر وتعزز الهوية المصرية.

من جانبه، أكد المخرج هشام عطوة أن العمل سيجري خلال الفترة المقبلة من خلال عدة محاور تهدف إلى تطوير البنية التحتية لكافة المسارح ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة، والعمل على تدريب الكوادر وتنمية المهارات الإبداعية، واكتشاف المواهب الشابة، وإعادة هوية المسارح المختلفة. ووجه عطوة الشكر لوزير الثقافة على ثقته.

وهشام عطوة مخرج وممثل مسرحي، شغل عدة مناصب بوزارة الثقافة منها رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية. كما عمل مديرًا لفرقة مسرح الشباب، ومديرًا لمسرح الطليعة ومديرًا لمركز الهناجر. أخرج أكثر من 40 عملًا مسرحيًا وشارك بالتمثيل في عدة أعمال فنية، وحصل على عدد من الجوائز بمهرجانات المسرح منها جائزتا أفضل مخرج وأفضل مخرج صاعد بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورتيه الأولى والثالثة.