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بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع 9 بالمعادي

02:38 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع 9 بالمعادي
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع 9 بالمعادي
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع 9 بالمعادي
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع 9 بالمعادي
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كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة شارع ٩ بالمعادى بطول ٢٩٠٠ متر من طرة حتي شارع حسنين دسوقي بعد انتهاء أعمال رصف الشارع وإعادة الشىء لأصله عقب انتهاء أعمال استبدال المرافق به والتي شملت مشروع خطين مياه ٢٠٠ ، ٣٠٠ مل، وتغيير خط الصرف الصحي وخطوط الكهرباء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل الرصف ، ورفع كفاءة الأرصفة، والبلدورات، والإنارة، والتشجير، ورفع كفاءة ميدان المحطة.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال التشجير على جانبى كافة الشوارع والميادين التى يتم تطويرها ورفع كفائتها مع العناية بالمزروعات بالجزر الوسطى.

والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بأعضاء جمعية محبى الأشجار بالمعادى الذين أثنوا على جهود محافظة القاهرة فى التشجير ورفع كفاءة الشوارع بالمنطقة.

رافق المحافظ في جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تطوير شارع 9 بالمعادي تغيير خط الصرف الصحي
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