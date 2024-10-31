4000 دولار.. سعر تأشيرة الحج المباشر 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، تفاصيل باقات الحج السياحي المباشر لعام 2025، التي تم طرحها العام الماضي دون قيود أو شروط على المواطنين.

وقال "وحيد" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن سعر تأشيرة برامج الحج المباشر لعام 2025 سيصل إلى 4000 دولار، ويتم توريدها في البنك لحساب وزارة المالية.

وأضاف أن هذه البرامج ستكون خاضعة لرقابة الجهة الإدارية لضمان الجودة والمصداقية، وسيتاح فتح الباب أمام الشركات السياحية المرخصة الراغبة في تنظيم هذه البرامج.

وتابع: "للتسجيل في الحج المباشر، يتم دفع قيمة الـ 4000 دولار، ثم قيمة البرنامج المُعلن من الوزارة وفقًا لضوابط الحج السياحي التي ستعلن قريبًا."

وأشار إلى أن الحج المباشر يتميز بإتاحة الفرصة لمن أدى الحج سابقًا لأداء المناسك هذا العام، بالإضافة إلى المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي أو القرعة التي نظمتها وزارتا الداخلية والتضامن الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

عضو بـ"غرفة السياحة": قرار جديد يُلزم بعض السيدات بتصريح مسبق للسفر إلى السعودية

بـ40 ألف ريال.. آلية جديدة لحجز مواقع حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة

زيادة متوقعة في أسعار الحج السياحي 2025 تصل لـ20%.. مصادر تكشف التفاصيل